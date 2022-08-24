Москва, 24 августа, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Более трёх тысяч граждан ДНР, ЛНР и бывш. УССР подали заявления на обучение в вузах России, и большинство из них уже распределены по правительственной квоте. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

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«На сегодняшний день 3051 гражданин ЛНР, ДНР и [б. УССР] подал заявления на обучение в российских вузах, из них 2346 уже распределены на обучение на первый курс в пределах квоты правительства РФ. Прием иностранных абитуриентов еще не завершен», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что финальные итоги приёмной кампании опубликуют в сентябре 2022 года, а начало учебного года для всех обучающихся, как и обычно, — 1 сентября.