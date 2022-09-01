Якутск, , 11:05 — REGNUM Десять детских школ искусств и шесть культурно-досуговых учреждений Якутии обновят в рамках реализации национального проекта «Культура». В ДШИ ремонты закончат в 2022 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Ремонт Детской школы искусств Пресс-служба правительства Якутии

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В Амгинской детской школе искусств уже отремонтированы все учебные кабинеты, проведено освещение, установлены двери — осталось закончить отделку в концертном зале и коридорах. В Олёкминске в учреждении заменили пол и окна, выполнили ремонт классов и туалета, идёт работа по утеплению и обшивке стен. В Момской детской школе искусств утеплены полы, установлены окна, идёт покраска потолков. Ремонты в учреждениях культуры для обучения детей также продолжаются в Аллаиховском, Жиганском, Намском и Нижнеколымском районах, а также в городах Якутск и Нерюнгри, селе Табага, посёлке Серебряный Бор. Помимо этого, уже обновлены Центр духовности села Бердигестях Горного улуса и Центр культурного развития посёлка Мохсоголлох Хангаласского улуса. Продолжаются работы ещё в четырёх культурно-досуговых учреждениях республики — в посёлке Заречный Олёкминского района, сёлах Усун-Кюель и Угольное Верхнеколымского района, в Чукарском наслеге Нюрбинского района.

«Улучшая инфраструктуру, мы создаем условия и стимулы для повышения интереса жителей к культуре как в качестве зрителей, так и как участников творческого действа. Безусловно, дети должны приобщаться к искусству и культуре в соответствующих современным требованиям условиях», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Директор капитально отремонтированного Центра Духовности имени Семёна и Софрона Даниловых в селе Бердигестях Горного района Александра Алексеева подчеркнула, что успешная реализация национального проекта «Культура» является одним из важных направлений устойчивого развития отрасли культуры.

«Центр Духовности в селе Бердигестях Горного района является местом массового отдыха жителей. Учреждение образовано в 2012 году и находится в самом центре села Бердигестях. За время работы в культурном учреждении одно за другим вырастают новые поколения, напитанные любовью к Родине, воспитанные на духовно-нравственных ценностях. При учреждении функционирует кинозал на 200 мест, творчески работают 28 художественных коллективов и кружков декоративно-прикладного искусства. Наш Центр духовности — одно из немногих мест, где могут собраться люди разных возрастов с различными интересами, с пользой и удовольствием провести свой досуг», — отметила Александра Алексеева.

Она подчеркнула, что в здании Центра духовности располагаются также районные библиотека и управление культуры и духовного развития. После десяти лет эксплуатации здание нуждалось в ремонта фасада, зрительного зала, фойе и других помещений."Для поддержания достойного уровня, для организации и проведения масштабных мероприятий стремимся придать современный и эстетичный вид нашему учреждению. Убеждены, что привлекательный эстетичный вид и усовершенствованный дизайн повысят качество оказываемых услуг, посещаемость, расширит зоны комфорта. Множество посетителей, а также гостей улуса испытают возможность комфортно отдохнуть на территории культурного учреждения в самом центре Горного улуса. Коллектив МБУ «Центр Духовности» МР «Горный улус» выражает огромную благодарность национальному проекту «Культура», министерству культуры и духовного развития Якутии, администрации Горного района», — сказала также Александра Алексеева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Якутии по нацпроекту «Культура» были модернизированы библиотеки, школы искусств получили новые музыкальные инструменты.