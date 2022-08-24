Порт-Морсби, 24 августа, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Новые два министерства — кофе и пальмового масла — создали власти Папуа - Новой Гвинеи, передает радиостанция New Zealand National.

Antoshananarivo Пальмовое масло

Сообщается, что власти островного государства сформировали новый состав правительства, в которое вошли 32 министра. При этом появились два новых министерства: министерство кофе возглавил Джо Кули, а министерство пальмового масла — Франсис Манеке. Решение о создании новых ведомств в правительстве объяснили тем, что эти продукты являются основными товарами для экспорта с Папуа — Новой Гвинеи. Поэтому было принято решение развивать именно эти направления в экономике.

Отметим, выборы в парламент Папуа — Новой Гвинеи проходили со 2 по 22 июля 2022 года. При этом во время проведения предвыборной кампании и голосования фиксировались множественные вспышки насилия по всей стране, а также конфликты между пленами. В результате беспорядков погибли 49 человек, еще более 20 получили различные травмы.