Москва, 24 августа, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Категорический отказ получила парламентская комиссия РФ по работе биолабораторий на территории бывшей УССР на предложение взаимодействовать, отправленное замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Об этом 24 августа рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с РИА Новости.

Council.gov.ru Константин Косачев

Косачев уточнил, что госпоже Нуланд 25 мая было отправлено по дипломатическим каналам официальное приглашение. В ответ через её аппарат был получен категорический отказ от взаимодействия с комиссией.

Как указал Косачев, ответ был абсолютно неубедительный, в нём содержались пропагандистские клише «мол, вы лучше собой займитесь и на себя посмотрите».

Также Косачев отметил, что никаких ответов по существу на вопросы, которые были заданы американской стороне по деятельности объектов на территории бывшей УССР, российской стороной получено не было.