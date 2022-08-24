Тюмень, 24 августа, 2022, 07:01 — ИА Регнум. В Тюмени 1 сентября на один день запретят продавать алкоголь в розницу. Об этом сообщает в департамент потребительского рынка администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Запрет

Запрет будет действовать с 8:00 до 21:00 (6:00 до 19:00 мск). Он не касается объектов общественного питания — ресторанов, баров, кафе и кофейнях.

Нарушение запрета влечёт административное наказание в виде штрафа для граждан в размере до двух тысяч рублей, для должностных лиц — до четырёх тысяч рублей, для юридических — 40 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени девять дней в году ограничена продажа алкоголя. А именно, 1 мая — в День весны и труда, 9 мая — в День Победы, 1 июня – в День защиты детей, 12 июня – в День России, 1 сентября – в День знаний, 4 ноября – в День народного единства, 17 мая – Последний звонок, 25 июня – День молодёжи, 30 июля – День города Тюмени.