Тегеран, 24 августа, 2022, 08:13 — ИА Регнум. 23 августа министр иностранных дел ИранаХосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран готов содействовать дальнейшему сотрудничеству между частными секторами Ирана и Мали. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

En.mfa.ir Хосейн Амир Абдоллахиан

Амир Абдоллахиан выступил с речью на встрече активистов частного сектора Ирана и Мали, где присутствовали министры иностранных дел обеих стран. Министр иностранных дел заявил, что он и его малийский коллега полны решимости содействовать связям частного сектора между двумя странами.

Дипломат подчеркнул, что Тегеран готов поднять отношения с Мали на самый высокий уровень.

Министр иностранных дел Мали, со своей стороны, заявил, что его главным приоритетом является создание условий для инвестиций в агропродовольственный сектор страны, отметив, что Мали является ведущим экспортером хлопка в мире.

Говоря об усилиях Ирана и Мали по укреплению экономических отношений, он сообщил, что его страна стремится к эффективной экономической дипломатии.