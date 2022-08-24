Тегеран, , 08:14 — REGNUM 23 августа посол Японии в Тегеране Кадзутоси Айкава на встрече с управляющим директором Информационного агентства Исламской Республики (IRNA) Али Надери подчеркнул важность укрепления двусторонних отношений между Тегераном и Токио. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Говоря о дружественных отношениях между Исламской Республикой Иран и Японией за последние годы, Кадзутоси Айкава приветствовал развитие отношений Тегерана и Токио во всех областях, отметив, что он сделает все возможное для дальнейшего улучшения и укрепления связей между двумя государствами.

Он также выразил признательность управляющему директору Информационного агентства Исламской Республики (IRNA) за приглашение старших руководителей японских информационных агентств принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи Организации Азиатско-Тихоокеанских информационных агентств (OANA) и выразил надежду, что предстоящий саммит пройдет успешно.

Надери, со своей стороны, указал на решимость 13-го правительства Ирана развивать и укреплять отношения с дружественными государствами, сообщив, что телефонные звонки президентов и министров иностранных дел Ирана и Японии являются свидетельством заинтересованности высокопоставленных должностных лиц двух стран в развитии двусторонних отношений.