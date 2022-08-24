Тегеран, 24 августа, 2022, 08:55 — ИА Регнум. 23 августа министр иностранных дел ИранаХосейн Амир Абдоллахиан заявил, что страна пожертвовала Мали 100 000 доз вакцины против коронавируса (Иран Барекат). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Выступая во время заседания совместной ирано-малийской комиссии в Бамако, министр иностранных дел отметил, что он рад, что данный визит проводится через шесть месяцев после его встречи в Тегеране со своим малийским коллегойАбдулаем Диопом.

Дипломат подчеркнул, что Иран полон решимости укреплять дружественные связи с Мали и придать импульс всестороннему сотрудничеству государственного и частного секторов двух стран в различных областях, представляющих взаимный интерес.

«Существует огромный потенциал развития отношений между Ираном и Мали», — сказал министр иностранных дел, сообщив при этом, что расширение существующего сотрудничества должно быть включено в повестку дня обеих стран.