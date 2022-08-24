Магадан, 24 августа, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Магаданская область активно привлекает федеральные средства на реализацию инфраструктурных проектов — строится роддом и инфраструктурные объекты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

Пресс-служба мэрии Магадана Проспект Ленина в Магадане

Читайте также: Проект строительства обхода Тольятти получит федеральную поддержку

В Магадане ведется строительство областного родильного дома на 80 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену с дневным стационаром на 10 мест. Медучреждение строят по федеральному проекту «Инфраструктурное меню» за счет привлечения инфраструктурных бюджетных кредитов.

Колыме одобрена заявка на сумму 838 млн рублей. Контракт с подрядной организацией на строительство роддома заключен в апреле 2021 года. Срок исполнения — октябрь 2025 года, но объект планируется ввести во втором или третьем квартале 2024 года.

На данный момент техническая готовность роддома оценивается в 15%.

Отмечается, что инфраструктурные бюджетные кредиты — это один из многих механизмов финансирования в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню». Другим вариантом привлечения средств является использование облигаций специализированных обществ проектного финансирования.

По этому направлению в Магадане проведут электроснабжения Горохового поля и построят в этот новый район города дороги с мостом и сетью ливневой канализации.

Общая протяженность дорожного участка — 1,535 км. Предусмотрен вынос и переустройство инженерных коммуникаций. Через реку Магаданку будет возведен 40-метровый мост. Проектными решениями применена закрытая система поверхностного водоотвода.

Объекты также являются частью концессионных соглашений, после завершения которых объекты строительства перейдут в городскую собственность. Работы планируется завершить в 2023 году.

Сегодня в Магаданской области реализуются 14 концессионных соглашений на 21 объект социальной и инженерной инфраструктуры.

«Инфраструктурное меню» содержит набор инструментов, позволяющих направить преимущественно возвратные средства на реализацию экономически эффективных и социально значимых проектов, способствующих социально-экономическому развитию регионов. За период 2022–2025 годов на реализацию федерального проекта планируется выделить более 2 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральную поддержку в размере 24 млрд рублей получит проект строительства обхода Тольятти с мостом через Волгу.