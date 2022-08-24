Екатеринбург, 24 августа, 2022, 06:53 — ИА Регнум. У задержанного 24 августа бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана проводятся обыски. Об этом пишут СМИ.

Обыск

Они проходят в его квартире. Также следственные действия ведутся и в музее «Невьянская икона».

Как сообщало ИА REGNUM, Ройзмана задержали по уголовному делу о публичном распространении заведомо ложной информации о применении Вооружённых сил РФ. Силовики пришли к нему домой утром 24 августа.