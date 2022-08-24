Тегеран, 24 августа, 2022, 09:23 — ИА Регнум. 23 августа делегация членов Парламентской группы дружбы Ирана и Таджикистана на встрече призвала к укреплению двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран и Таджикистан

Посол Ирана в ДушанбеМохаммад Таги Сабери и спикер парламента ТаджикистанаМахмадтуар Зокирзода подчеркнули важность развития отношений между двумя странами во всех областях, в том числе в парламентской сфере.

Делегация членов Парламентской группы дружбы Ирана и Таджикистана посетила Душанбе, столицу Таджикистана, по приглашению спикера парламента Таджикистана Махмадтуара Зокирзоды.

В ходе визита делегация Ирана встретилась и провела переговоры с таджикскими парламентскими и правительственными чиновниками, обменявшись мнениями о расширении уровня парламентских отношений, а также об ускорении решения экономических, торговых, культурных и других вопросов, представляющих взаимный интерес двух братских государств.