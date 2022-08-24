Тегеран, , 08:15 — REGNUM Иранская армия планирует начать крупные учения беспилотников по всей стране, объявил заместитель координатора иранской армии контр-адмирал Хабиболла Сайяри. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 23 августа.

Беспилотник Publicdomainpictures.net

Учения начинаются одновременно с Неделей национального правительства, в которых принимают участие все четыре рода войск иранской армии.

Сайяри отметил, что беспилотники, изготовленные армией и министерством обороны страны, будут испытаны в ходе учений, причем некоторые из них были произведены в сотрудничестве с наукоемкими компаниями.

По словам военного чиновника, точность и мощь оружия, степень непрерывности полета, возможности систем наведения и управления, а также боевые возможности беспилотных летательных аппаратов входят в число вещей, которые оцениваются в ходе текущих учений.

По его словам, в учениях примут участие более 150 беспилотных летательных аппаратов.