Тегеран, 24 августа, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Исламская Республика Иран как самая безопасная страна в регионе Западной Азии может превратиться в лучшего партнера для Китая, заявил посол Ирана в КитаеМохаммад Кешаварззаде. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 августа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Выступая на 13-м заседании Ассоциации дружбы Ирана и Китая (ICFA), посол заявил, что история отношений между двумя странами как двумя историческими цивилизациями восходит к более чем 2000-летней давности, когда Шелковый путь играл роль моста для укрепления дружественных связей между двумя странами.

По словам дипломата, обе нации оказывали взаимное влияние друг на друга на протяжении всей истории, поэтому двусторонние связи между двумя странами не ограничиваются только экономическими и торговыми обменами.

Он также упомянул пятидесятилетие официального установления связей между двумя государствами, заявив, что взаимные связи поднялись до уровня стратегического партнерства в результате всеобщей готовности высших органов власти обеих стран.

По его словам, государства расширяют сотрудничество во всех сферах (политика, экономика, культура, безопасность и оборона), при этом официальные лица обеих стран неоднократно заявляли о начале нового пятидесятилетия отношений, поскольку они видят новые горизонты для укрепления сотрудничества.