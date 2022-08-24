Лондон, 24 августа, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Сотни людей на несколько часов оказались заперты в туннеле под проливом Ла-Манш после того, как их поезд из Франции в Великобританию сломался. Об этом сообщила газета South Coast Register.

Ван Гог. Дорога с тоннелем. 1887,

В управлении, которое занимается железнодорожными перевозками на указанном участке сообщили, что в поезде по неизвестной причине сработала сигнализация, что будет подвернуто расследованию.

Через некоторое время людей удалось вызволить. После их пересадили на запасной поезд и доставили в пункт назначения — терминал Фолкстон в городе Кент. По словам одного из пассажиров сломавшегося поезда, люди находились в тоннеле около пяти часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня на востоке Франции 20 пассажиров туристического поезда пострадали в результате резкого торможения состава на железной дороги Coni’fer.