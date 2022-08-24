Тегеран, 24 августа, 2022, 10:09 — ИА Регнум. 23 августа высокопоставленный представитель здравоохранения Ирана объявил, что производство 72 процентов основных материалов, необходимых для медицинского применения, происходит внутри страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Председатель иранского синдиката APIФарамарз Эхтераи выступил с речью на церемонии открытия выставки Pharmex Middle East 2022 в Тегеране.

Чиновник отметил, что успешная борьба с пандемией коронавируса с декабря 2019 года свидетельствует о больших возможностях Ирана в медицинской промышленности. Как он подчеркнул, иранские медицинские материалы экспортируются в разные страны, включая Канаду и Японию, а также в некоторые европейские государства.

4-я ближневосточная выставка Pharmex стартовала в торговом центре Iran Mall на севере Тегерана 23 августа и продлится четыре дня.

Представители из разных стран приняли участие в мероприятии, чтобы ознакомиться с достижениями Ирана в области медицины.