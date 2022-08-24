Тегеран, 24 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. С целью развития политического и экономического сотрудничества между странами состоялось 13-е совместное заседание ассоциаций дружбы Ирана и Китая. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 августа.

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Глава ассоциации ирано-китайской дружбыАллаедин Боруджерди, бывший посол Ирана в КитаеФерейдун Вардинежад, президент Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами (CPAFFC) Линь Сонгтянь и некоторые другие официальные лица приняли участие в совместном заседании.

Участвующие ученые и эксперты в области дипломатии, экономики, академических и других областях рассмотрели, каким образом организации и механизмы дружбы между Ираном и Китаем могут сыграть роль в укреплении социальных основ и общественного мнения китайско-иранских отношений, углублении сотрудничества в рамках плана «Инициатива пояса и пути» и развитии всесторонних связей.

Согласно данным IRNA, города Тебриз и Цзинджу подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами в ряде областей, представляющих взаимный интерес.