Токио, 24 августа, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди может приехать в Токио для участия в государственных похоронах бывшего главы японского правительства Синдзо Абэ, убитого в начале июля. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

Они сообщили, что в настоящее время власти Японии и Индии согласуют детали по вопросу возможного визита Моди. Других подробностей об этом не приводится.

Уже свое согласие приехать на государственные похороны Синдзо Абэ выразили глава Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Южной Кореи Хан Доксу, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также руководитель Международного олимпийского комитета Томас Бах. Ожидается, что на церемонии будут присутствовать до 6400 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Кремле заявили, что российский лидер Владимир Путин не планирует ехать на государственные похороны экс-главы японского правительства Синдзо Абэ. До этого японские СМИ сообщали, что власти Японии намерены запретить Путину посещать это мероприятие.