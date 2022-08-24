Тегеран, , 08:20 — REGNUM 23 августа заместитель министра промышленности, шахт и торговли Ирана по вопросам транспорта заявил, что на повестке дня стоит развитие сотрудничества между Тегераном и Москвой в области железнодорожных, воздушных и морских перевозок. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Существует очень хороший потенциал для развития ирано-российских отношений в области транспорта и автомобильной промышленности», — заявил Манучехр Мантеки агентству IRNA на российской выставке MIMS Automechanika 2022.

Он отметил: «Сегодня существует отличная возможность для принятия практических мер по укреплению двусторонних воздушных связей».

Далее Мантеки сообщил, что совместные комитеты помогут найти пути расширения отношений. «Эта выставка — только отправная точка», — отметил он, подчеркнув, что объем обмена с Россией должен расширяться.

Международная выставка автомобильных запчастей, комплектующих, оборудования и продуктов для технического обслуживания автомобилей MIMS Automechanika Moscow стартовала в российской столице 22 августа и продлится четыре дня. В мероприятии приняли участие около 600 компаний из 18 стран.