Тегеран, , 08:44 — REGNUM Торговый обмен между Китаем и Ираном значительно увеличился за первые семь месяцев текущего года, о чем свидетельствует 22-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 23 августа.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным Главного таможенного управления Китайской Народной Республики, объем торговли между двумя странами с января по конец июля составил 9,67 миллиарда долларов. Таможенное управление объявило, что товарооборот между Китаем и Ираном за тот же период 2021 года составил 7,89 миллиарда долларов.

За первые семь месяцев 2022 года Китай импортировал из Ирана товаров на сумму 4,47 миллиарда долларов, продемонстрировав 23-процентный рост иранского экспорта в гигантскую азиатскую страну по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За соответствующий период 2021 года КНР импортировала из Исламской Республики продукции на сумму 3,63 миллиарда долларов.

Экспорт Китая в Иран увеличился на 22 процента с января по июль по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 5,2 миллиарда долларов, в то время как объем за аналогичный период прошлого года составил составил 4,26 миллиарда долларов.

Согласно отчету, торговый баланс между Китаем и Ираном за указанный период составил 730 миллионов долларов.