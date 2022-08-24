Тегеран, 24 августа, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Торговый обмен между Китаем и Ираном значительно увеличился за первые семь месяцев текущего года, о чем свидетельствует 22-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 23 августа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

По данным Главного таможенного управления Китайской Народной Республики, объем торговли между двумя странами с января по конец июля составил 9,67 миллиарда долларов. Таможенное управление объявило, что товарооборот между Китаем и Ираном за тот же период 2021 года составил 7,89 миллиарда долларов.

За первые семь месяцев 2022 года Китай импортировал из Ирана товаров на сумму 4,47 миллиарда долларов, продемонстрировав 23-процентный рост иранского экспорта в гигантскую азиатскую страну по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За соответствующий период 2021 года КНР импортировала из Исламской Республики продукции на сумму 3,63 миллиарда долларов.

Экспорт Китая в Иран увеличился на 22 процента с января по июль по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 5,2 миллиарда долларов, в то время как объем за аналогичный период прошлого года составил составил 4,26 миллиарда долларов.

Согласно отчету, торговый баланс между Китаем и Ираном за указанный период составил 730 миллионов долларов.