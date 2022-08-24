Южно-Сахалинск, 24 августа, 2022, 06:44 — ИА Регнум. На Сахалине 24 августа спасатели обнаружили женщин, которые заблудились в районе горы Вайда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Александр Ульяненко ИА REGNUM МЧС России

Читайте также: В Якутии заблудились за двое суток семь человек

Две женщины ушли собирать ягоды 20 августа и пропали. К их поискам спасатели привлекли вертолёт Ми-8.

Найденных женщин на борту воздушного судна доставят в посёлок Смирных.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели Якутии за выходные вывели из лесу четверых грибников и нашли трёх человек, с которыми не было связи. Всего помощь оказали семерым якутянам.