Тегеран, , 10:33 — REGNUM По словам иранского провинциального чиновника, Иран в целом является безопасным маршрутом в целях торгового обмена и транзита для Содружества Независимых Государств (СНГ) и Центральной Азии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 23 августа.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Об этом заявил генерал-губернатор Голестана Мохаммад-Али Зангане на встрече с торгово-экономической делегацией Республики Татарстан.

Зангане отметил, что вопросы, касающиеся транспортировки и развития морского и железнодорожного транзита в рамках Международного транспортного коридора Север-Юг (МТК), являются одними из важных тем для обеих сторон.

«После недавних событий в регионе западные районы Каспийского моря испытывают иную ситуацию с точки зрения транспортировки, экспорта и импорта», — подчеркнул он, сообщив, что ожидается, что страны региона будут сотрудничать в целях создания безопасных и надежных маршрутов.

«Маршрут Каспийского моря и Ирана является одним из лучших коридоров обмена товарами, который может развивать торговлю и экономику в Центральной Азии и странах СНГ», — заявил генерал-губернатор провинции.