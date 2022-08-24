Тегеран, , 08:21 — REGNUM Иран находится на том же уровне, что и развитые страны по показателям донорства крови, заявил генеральный директор Иранской организации по переливанию крови (IBTO). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 августа.

Эмблема донорства Pixabay.com

В телевизионном интервью Мостафа Джамали заявил, что отчеты, опубликованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), показывают, что даже Иран превосходит европейские страны и Соединенные Штаты по некоторым показателям.

Он отметил, что Исламская Республика Иран является региональной эталонной страной в области донорства крови, высоко оценив высококачественную работу IBTO с ее современными лабораториями, которые успешно поставляют здоровую кровь в иранские больницы.

Также Джамали указал на высокий уровень иранской системы здравоохранения, которая стремится обеспечить все слои населения доступной и эффективной медициной.