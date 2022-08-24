Сантьяго, , 06:42 — REGNUM Концерт испанского певца Пласидо Доминго, который должен был состояться 16 октября в Сантьяго, отменён. Об этом сообщают чилийские СМИ со ссылкой на промоутера концерта.

Пласидо Доминго Russell Hirshon

Отмена концерта произошла на фоне информации, согласно которой испанский тенор якобы пользовался услугами секс-секты, занимающейся проституцией в центре аргентинского Буэнос-Айреса.

Согласно сообщению промоутера, имеющемуся в распоряжении агентства EFE, концерт «был перенесён четыре недели назад», и любой, кто хочет вернуть деньги, уплаченные за билеты, может сделать это через онлайн-каналы продажи билетов. В этой связи компания-промоутер настаивает, что отмена концерта не связана со скандалом с предполагаемым участием Доминго.