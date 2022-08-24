Москва, , 06:36 — REGNUM Разработчики программного комплекса «Стыковки» попытались в судебном порядке взыскать с «Аэрофлота» моральный, материальный вред, а также порядка 38 млн рублей платы за дополнительную работу над функциями, не входящими в должностные инструкции, и давшие возможность разработать ППО «Стыковки». Суд по интеллектуальным правам вернул иск Елене Роминой и Ирине Балакшиной без рассмотрения, указав, что подобный спор не в его компетенции, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление от Роминой и Балакшиной поступило в суд 12 августа 2022 года.

Истицы позиционируют себя в качестве правообладателей программы для ЭВМ ППО «Стыковки» — прикладного программного обеспечения для расчёта стыковочного времени между рейсами авиакомпаний.

В качестве морального вреда каждая из истиц потребовала 5 млн рублей, в такую же сумму оценили компенсации за репутационный вред и компенсации за нарушение авторских прав. Помимо этого, каждый из истцов требовал взыскать компенсацию за дополнительную работу над функциями, не входящими в должностные инструкции, и давшие возможность разработать ППО «Стыковки». В пользу Роминой запрашивали более 21,6 млн рублей, в пользу Балакшиной — более 16,4 млн рублей.

У суда также требовали «признать исключительное право на результат интеллектуальной деятельности ППО «Стыковки».