Биробиджан, 24 августа, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Государственное предприятие «Облэнергоремонт плюс» в Еврейской автономии наказали за несвоевременную подачу горячего водоснабжения в жилые дома. Компания получила от прокуратуры представление об устранении нарушений, возбуждено административное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

William Warb Кран горячей воды

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Горячую воду в городе Облучье отключили 4 июля. Прокуратура провела проверку компании, отвечающей за горячее водоснабжение, и выявила нарушение нормативного режима обеспечения горожан это коммунальной услугой.

«Представление надзорного ведомства рассмотрено и удовлетворено, подача горячего водоснабжения в многоквартирные дома г. Облучье восстановлена. По факту нарушений должностное и юридическое лицо привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в Биробиджане перестали работать две управляющие компании, обслуживавшие более ста домов. На их работу часто жаловались горожане.