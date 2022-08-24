Москва, 24 августа, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Негодование в связи с распространением русофобских заявлений американскими властями в связи с убийством журналистки Дарьи Дугиной выразило посольство России в США. Соответствующий комментарий опубликован 24 августа в телеграм-канале российской дипмиссии.

(сс) Aaron Siirila Посольство России в США

«У нас вызывает глубочайшее негодование, что американские власти воспользовались этой ужасной трагедией, чтобы вновь транслировать набор безответственных русофобских заявлений», — сказано в комментарии российского посольства.

Такая реакция последовала на заявление официального представителя Госдепа США Неда Прайса, который провёл параллель между произошедшей трагедией и неназванными им операциями «под чужим флагом», которые якобы осуществляла Россия, причём, по словам Прайса, «неоднократно».

Российские дипломаты отметили, что американские власти пытаются создать у общественности впечатление, что в гибели гражданина и патриота России виноваты российские же власти. При этом высказывания киевских властей о непричастности Киева к убийству Дугиной сомнению не подвергается.

«Трагическая гибель молодого политика стала потрясением для российского народа. Этот теракт не может быть поводом для очередных бесстыдных инсинуаций со стороны Госдепартамента», — указали в посольстве России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию Госдепа США на убийство журналиста и политика Дарьи Дугиной.