Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, 24 августа, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура в Хабаровском крае проводит проверку по факту срыва с якоря несамоходных барж с людьми на борту, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Море

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С утра 24 августа проводятся спасательные мероприятия.

«Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания, в ходе которой даст оценку соблюдению требований закона судовладельцами, полноте реализации полномочий должностными лицами, своевременности проведения аварийно-спасательной операции. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на двух сцепленных друг с другом баржах, которые в Николаевском районе Хабаровского края в районе острова Байдукова в условиях волнения моря сорвало от тягача и «стало относить южнее в сторону острова Сахалин», могут находиться 64 человека.