Москва, 24 августа, 2022, 06:28 — ИА Регнум. В целом ряде российских регионов в ближайшее время прогнозируются чрезвычайные и высокие классы пожарной опасности. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Firecorps.org Лесной пожар

«Из-за условий погоды прогнозируются чрезвычайные и высокие классы пожарной опасности на территории Курганской области, Забайкальского края, республик Тыва, Бурятия и Усть-Майского района Республики Саха (Якутия). Аналогичная ситуация складывается на европейской части страны — в большинстве субъектов Приволжского и Центрального федеральных округов, на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, а также в Северо-Западном федеральном округе в Новгородской, Архангельской областях и Республике Коми», — сообщает пресс-служба ВНИИ ГОЧС.

Помимо этого, как отмечают специалисты, всё ещё остаётся вероятность формирований пыльных бурь в Астраханской области и в Калмыкии.