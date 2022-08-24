Хабаровск, , 06:26 — REGNUM Из Хабаровска на север региона на вертолёте Ми-8 вылетела группа спасателей, которая примет участие в спасении людей с дрейфующих в Татарском проливе барж. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Вертолёт Ми-8 МЧС rtr-vesti.ru

пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю «Из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре вылетел вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту. У них есть необходимое снаряжение для проведения авиаразведки и, при необходимости, эвакуации людей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на двух сцепленных друг с другом баржах, которые в Николаевском районе Хабаровского края в районе острова Байдукова в условиях волнения сорвало с якорной стоянки и «стало относить южнее в сторону острова Сахалин», могут находиться 64 человека.

Находящиеся в данном районе суда получили оповещение о случившемся. Из Николаевска-на-Амуре к дрейфующим баржам вышел буксир «Восток», которому для прибытия на место потребуется примерно шесть часов. Также в этот район из посёлка Де-Кастри вышел буксир «Витязь», которому потребуется около 12 часов для преодоления порядка 190 километров.

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