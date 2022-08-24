Петропавловск-Камчатский, , 06:24 — REGNUM На Камчатку из Донецкой и Луганской Народных Республик прибыли семьи, в которых 25 детей, 10 из них школьного возраста. Ребята готовятся к началу учебного года. Об этом в эфире программы «В центре внимания» рассказала заместитель председателя краевого правительства Александра Лебедева.

1 сентября Алексей Колчин © ИА REGNUM

Читайте также: Жители Камчатки собрали для беженцев из Донбасса 12 млн рублей

Двое прибывших из Донбасса ребят пойдут в первый класс.

«Правительство Камчатского края оказывает содействие и помощь в том, чтобы дети были устроены в учебные заведения. При этом стараемся в этом вопросе максимально учесть пожелания и место их проживания на территории края. Отмечу, что все родители получают консультационную поддержку и индивидуально-ориентированную психолого-педагогическую помощь», — рассказала Александра Лебедева.

Как сообщало ИА REGNUM, население Камчатки пожертвовало для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик порядка 12 млн рублей.