Рязань, 24 августа, 2022, 06:23 — ИА Регнум. Небольшие дожди могут пройти на северо-востоке Центрального федерального округа, однако они не помогут уменьшить масштабы пожаров в Рязанской области. Об этом РИА Новости заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

https://62.mchs.gov.ru Лесной пожар в Рязанской области

«В районе Рязани никаких дождей пока не видно… Во второй половине недели на севере, северо-востоке Центрального федерального округа могут пройти дожди, но небольшие. Локальные кратковременные дожди, конечно, не будут способствовать уменьшению класса пожарной опасности», — сказала Макарова.

По её словам, таких дождей «не хватит на то, чтобы потушить пожары».

Ранее смог и запах гари от лесных пожаров в Рязанской области дошли до Подмосковья и Москвы.