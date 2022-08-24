Петропавловск-Камчатский, , 06:07 — REGNUM Всё чаще молодожёны России выбирают для регистрации брака ЗАГС Петропавловска-Камчатского — от общего количества свадеб в 2022 году 15% составляют приезжие пары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Свадьба Takmeomeo

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Чаще всего бракосочетаться на Камчатку приезжают из Алтайского края, Свердловской и Оренбургской областей. Молодожёны принимают такое решение по двум причинам — уникальная природа края и красивый отдел ЗАГС.

«Были случаи, когда молодожены прилетали на Камчатку в 16 часов, а регистрация назначена на 17. В отдел ЗАГС Петропавловска-Камчатского они приезжают с чемоданами, наши сотрудники провожают их в комнату ожидания, где они переодеваются и приводят себя в порядок. И уже после этого в торжественном зале специалист органа ЗАГС, проводит церемонию бракосочетания. После этого, чаще всего, молодая семья уезжает в путешествие по Камчатке» — рассказала начальник отдела ЗАГС Петропавловска-Камчатского Татьяна Клименко.

Приезжие пары записываются на бракосочетание за год.

Всего в ЗАГСе Петропавловска-Камчатского с начала года зарегистрировали 1080 браков.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль национальных свадеб пройдет в начале сентября в Самарской области.