Москва, 24 августа, 2022, 06:04 — ИА Регнум. В среду, 24 августа, в Москве будет небольшая облачность, без осадков, температура воздуха до +31… +33 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

В ночь на 25 августа в столице также без осадков, температура воздуха +15… +17 °C.

Ветер юго-восточный 6−11 м/с. Атмосферное давление 757 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +28… +33 °C днём. Ночью — +12… +17 °C.

В четверг, 25 августа, днём в столице ожидается +31… +33 °C, по области +28… +33 °C, небольшая облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается +13… +18 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории европейской части России с 24 по 28 августа ожидается превышение температурной нормы на 6−10 градусов, до +34… +38 °C в ряде регионов.

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