Дейр-эз-Зор, Сирия, , 06:01 — REGNUM Авиаудары в сирийском Дейр-эз-Зоре нанесли вооружённые силы США по указанию американского лидера Джозефа Байдена. Об этом 23 августа сообщает центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) в своём Twitter.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточняется в сообщении, целями авиаударов США якобы являлись объекты инфраструктуры, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

CENTCOM утверждает, что авиаудары были нанесены с целью «защиты американского персонала» от атак, аналогичных той, что подверглась 15 и 22 августа военная база Ат-Танф. Также подчёркивается якобы «соразмерный» характер ударов, направленный на «ограничение рискаэскалации и сведение к минимуму риска жертв».

Американское ведомство указало, что США не стремятся к обострению конфликта в Сирии, но будут предпринимать все необходимые меры для «защиты американского народа».

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