Дейр-эз-Зор, Сирия, 24 августа, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Авиаудары в сирийском Дейр-эз-Зоре нанесли Вооружённые силы США по указанию американского лидера Джозефа Байдена. Об этом 23 августа сообщает центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Как уточняется в сообщении, целями авиаударов США якобы являлись объекты инфраструктуры, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

CENTCOM утверждает, что авиаудары были нанесены с целью «защиты американского персонала» от атак, аналогичных той, которой подверглась 15 и 22 августа военная база Ат-Танф. Также подчёркивается якобы «соразмерный» характер ударов, направленный на «ограничение риска эскалации и сведение к минимуму риска жертв».

Американское ведомство указало, что США не стремятся к обострению конфликта в Сирии, но будут предпринимать все необходимые меры для «защиты американского народа».