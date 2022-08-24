Вашингтон, , 06:00 — REGNUM Власти США в очередной раз продлили на год запрет на поездки американских граждан в Северную Корею, сообщает пресс-служба американского Госдепа.

Флаг КНДР Gilad Rom

«Это уведомление продлевает ограничение до 31 августа 2023 года при условии, что срок не будет увеличен или же ограничение не будет снято раньше срока госсекретарем», — говорится в документе.

Напомним, запрет на въезд граждан США в КНДР американские власти ввели в сентябре 2017 года. Поводом к этому послужила смерть американца Отто Вомбиера. Он в 2016 году сорвал политический плакат с одной из стен гостиницы в Пхеньяне. Его приговорили за это к 15 годам тюремного заключения. Позднее, в 2017 году северокорейская сторона передала его в США в тяжелом состоянии. Вскоре после возвращения в Соединенные Штаты студент скончался.