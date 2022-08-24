Госдеп США продлил запрет на поездки в КНДР
Вашингтон, 24 августа, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Власти США в очередной раз продлили на год запрет на поездки американских граждан в Северную Корею, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
«Это уведомление продлевает ограничение до 31 августа 2023 года при условии, что срок не будет увеличен или же ограничение не будет снято раньше срока госсекретарем», — говорится в документе.
Напомним, запрет на въезд граждан США в КНДР американские власти ввели в сентябре 2017 года. Поводом к этому послужила смерть американца Отто Вомбиера. Он в 2016 году сорвал политический плакат с одной из стен гостиницы в Пхеньяне. Его приговорили за это к 15 годам тюремного заключения. Позднее, в 2017 году, северокорейская сторона передала его в США в тяжелом состоянии. Вскоре после возвращения в Соединенные Штаты студент скончался.