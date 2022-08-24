Челябинск, , 05:59 — REGNUM В Челябинской области с начала года было возбуждено 57 уголовных дел об организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Соответствующая статья 322.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы. По ней были привлечены 26 человек.

Один из последних преступных эпизодов был выявлен в Челябинске. По информации следователей, гражданин 1992 года рождения фиктивно заключил с иностранцами трудовые договоры. Это способствовало незаконной легализации иностранцев на территории России.

Сейчас гости из других государств сняты с миграционного учёта. В случае несвоевременного урегулирования своего правового положения их выдворят из России.