Шегарский район, Томская область, 24 августа, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Не менее 15 населённых пунктов Шегарского и Бакчарского районов Томской области остались без света после того, как неизвестный повредил участок линии электропередачи в селе Баткат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Цитата из к/ф «Лицо со шрамом». Реж. Брайан Де Пальма. 1983. США Стрельба

Прибыв на место, полицейские нашли на земле патроны, а на опорах ЛЭП — огнестрельные отверстия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого, которым оказался 36-летний новосибирец.

«По предварительным данным, мужчина, находясь в гостях в селе Баткат, из хулиганских побуждений произвёл несколько выстрелов по ЛЭП, после чего скрылся с места преступления», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени сотрудники полиции нашли и изъяли ружьё. По факту происшествия возбуждено уголовное дело за повреждение объектов электросвязи. Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела за незаконное хранение оружия.