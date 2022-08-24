Сакраменто, США, 24 августа, 2022, 05:46 — ИА Регнум. Суд американского штата Калифорния не стал отклонять иск к компании Tesla о фактах возможного расизма на одном из заводов корпорации, сообщает агентство Bloomberg.

Tesla

Сообщается, что Tesla подала постановление в суд об отмене иска, однако в инстанции отказали в удовлетворении ходатайства. По данным агентства, в иске утверждается, что на заводе компании в городе Фримонт существует расовая сегрегация. Слушания по делу о расизме должны состояться 24 августа.

Отмечается, что за три года расследования Департамент справедливого найма и жилья (DFEH) штата Калифорния выявил факты жестокого обращения, дискриминации и удерживания зарплаты на расовой почве. Иск был подан в феврале 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже не первый иск, поданный против Tesla в Калифорнии. Ранее компанию обвиняли в дискриминации сотрудников и сексуальных домогательствах. По одному из исков суд вынес решение, согласно которому одному из чернокожих рабочих корпорация должна выплатить $137 млн в качестве компенсации.