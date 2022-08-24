Биробиджан, , 05:43 — REGNUM Стоимость проезда в автобусах Биробиджана с середины августа увеличили на 7 рублей, но пассажиры по-прежнему не могут уехать вовремя. О большом количестве жалоб на сбои в графике работы общественного транспорта 24 августа в своём телеграм-канале рассказал глава города Максим Семёнов.

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«Со своей стороны создали необходимые условия, чтобы сбоев в работе автобусов не было. Но, со стороны перевозчиков пока ответных действий нет. Автобусы отвратительно ходят», — констатировал мэр.

В администрации города намерены ужесточить контроль за перевозчиками в контексте начала учебного года. По словам представителей компаний-перевозчиков, они пытаются решить проблему нехватки водителей — люди увольнялись из-за низких зарплат и длительного недофинансирования работы общественного транспорта. Автобусов в городе хватает.

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане горожане платят за проезд в автобусе с 15 августа 27 рублей вместо 20. С просьбой поднять тарифы ранее обращались представители компаний, которые осуществляют городские перевозки. Мэр Биробиджана обещал, что после повышения стоимости проезда работу перевозчиков будут строже контролировать.