Братислава, , 05:38 — REGNUM Запрет, основанный только на основании гражданства назвал неуместным в мире, который уважает права человека, депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик в беседе с изданием «Известия».

Словакия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как пояснил Угрик, среди граждан России, делающих запрос на получение шенгенской визы далеко не всегда есть только туристы. Люди выезжают за пределы родной страны по разным причинам, в том числе по медицинским, семейным, а также по гуманитарным соображениям. Отказывать в рассмотрении заявлений на получение визы на индивидуальной основе будет попыткой нарушения основных прав человека, в том числе права на частную и семейную жизнь.

«Карательная логика — неподходящее основание для полного пересмотра шенгенского визового режима», — пояснил депутат Европарламента, добавив, что ввод ограничений коснётся и российских граждан, проживающих в третьих странах.

Власти Словакии не давали официальных комментариев по вопросу возможного введения запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России на уровне Евросоюза. Однако на сегодняшний день туристические визы российским гражданам в Словакии не выдаются. Запрос на получение визы могу направить лишь представители отдельных специальностей, которые хотят найти работу в Словакии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Литвы предложил Габриэлюс Ландсбергис принимать решение о пропуске граждан России в страну только после ответа на вопрос о принадлежности Крыма.

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