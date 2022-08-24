Братислава, 24 августа, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Запрет, основанный только на основании гражданства, назвал неуместным в мире, который уважает права человека, депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик в беседе с изданием «Известия».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словакия

Как пояснил Угрик, среди граждан России, делающих запрос на получение шенгенской визы, далеко не всегда есть только туристы. Люди выезжают за пределы родной страны по разным причинам, в том числе по медицинским, семейным, а также по гуманитарным соображениям. Отказывать в рассмотрении заявлений на получение визы на индивидуальной основе будет попыткой нарушения основных прав человека, в том числе права на частную и семейную жизнь.

«Карательная логика — неподходящее основание для полного пересмотра шенгенского визового режима», — пояснил депутат Европарламента, добавив, что ввод ограничений коснётся и российских граждан, проживающих в третьих странах.

Власти Словакии не давали официальных комментариев по вопросу возможного введения запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России на уровне Евросоюза. Однако на сегодняшний день туристические визы российским гражданам в Словакии не выдаются. Запрос на получение визы могу направить лишь представители отдельных специальностей, которые хотят найти работу в Словакии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил принимать решение о пропуске граждан России в страну только после ответа на вопрос о принадлежности Крыма.