Южно-Сахалинск, , 05:27 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко 24 августа сообщил о гибели ещё одного жителя островного региона в ходе спецоперации в защиту Донецкой и Луганской Народных Республик.

Скорбь

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Погиб рядовой Николай Пухов из Поронайска.

«В ходе специальной военной операции он отважно выполнял свой долг перед Отечеством и ушел из жизни, как настоящий герой. Таким, мужественным и бесстрашным, он останется в нашей памяти», — написал Лимаренко в своём телеграм-канале.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщил о гибели рядового Николая Пухова из Поронайска в ходе спецоперации в защиту Донецкой и Луганской Народных Республик Телеграм-канал Валерия Лимаренко

Глава региона заверил, что семье рядового будет оказана вся необходимая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики ВСУ продолжают прикрываться мирным населением и гражданскими объектами, а также минируют населенные пункты.