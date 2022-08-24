Екатеринбург, , 05:26 — REGNUM Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман стал фигурантом уголовного дела. Об этом 24 августа информируют СМИ.

Уголовное дело

По данным телеграм-канала Mash, ему вменяют статью 280.3. УК России, предусматривающую наказание за публичное распространение заведомо ложной информации о применении Вооружённых сил РФ. Часть первая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы до трёх лет, а вторая — до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Ройзмана задержали утром 24 августа. Официальных комментариев пока нет.

Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе и за высказывания по поводу спецоперации России на территории бывшей УССР.

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