Благовещенск, 24 августа, 2022, 05:31 — ИА Регнум. Суд назначил 250 тыс. штрафа в качестве наказания главе Благовещенского района Амурской области, действия которого повлекли причинение многомиллионного ущерба. Приговор вынесен за халатность вследствие небрежного отношения к службе (статья 293 УК РФ), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Решение суда

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Глава района принял проекты строительства дамб в сёлах Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково без государственной экспертизы. Акты приёмки работ были подписаны, подрядчик получил порядка 14 млн рублей, но работы ввиду отсутствия экспертизы не выполнили, и контракт пришлось расторгнуть.

Руководителя подрядной организации также оштрафовали, на 200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве девяти гидротехнических сооружений. Их должны были построить, но эта работа не была выполнена. Дамбы и плотины должны были появиться в Благовещенском, Зейском, Мазановском, Михайловском, Архаринском и Константиновском районах.