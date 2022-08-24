Красноярск, , 05:16 — REGNUM В среду, 24 августа, в Красноярске переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха +15… +17 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Обмелевшая протока Енисея в августе Андрей Никитин © ИА REGNUM

В 8:50 на Театральной площади было +11 °C, небольшой дождь.

Ночью с 24 на 25 августа ожидается до +12… +14 °C, облачно, временами небольшой дождь.

Скорость северо-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 741 мм рт. ст.

В четверг, 25 августа, в Красноярске до +18… +20 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до +12… +16 °C, без осадков.

В пятницу, 26 августа, в Красноярске ожидается до +16… +18 °C днём и до +11… +14 °C ночью. Облачно, дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 24 августа в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и в Туве в воздухе и на поверхности почвы ночью местами ожидаются заморозки до −2 °C. На юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидается западный ветер на порывах до 15−17 м/с.

В центральных районах Красноярского края и в Тыве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

Читайте также: В Красноярском крае завершилась миграция дикого северного оленя