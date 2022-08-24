Горловка, ДНР, , 05:13 — REGNUM Мирный житель, получивший ранение в результате обстрела киевскими боевиками поселка шахты имени Изотова в Донецкой Народной Республике (ДНР), скончался. Об этом 24 августа сообщил мэр города Горловка Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Мужчина, пострадавший при обстреле киевскими боевиками посёлка шахты имени Изотова в Никитовском районе Горловки, скончался.

«Вечная память погибшему», — написал Приходько.

Ранее мэр Горловки сообщил о ранении мирного жителя Никитовского района Горловки в результате обстрела киевскими нацистами территории ДНР. На место происшествия была направлена бригада скорой помощи.

По данным Народной милиции ДНР за сутки в боях с нацистами погибли шестеро военнослужащих, ещё 12 получили ранения.

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