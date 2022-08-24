Екатеринбург, , 05:10 — REGNUM В Екатеринбурге задержан бывший глава города Евгений Ройзман. Об этом пишут СМИ.

Евгений Ройзман Иван Шилов © ИА REGNUM

Телеграм-канал Mash сообщает, что ему вменяют статью 280.3. УК России. Эта статья предусматривает наказание за публичное распространение заведомо ложной информации о применении Вооружённых сил РФ. Задержанного доставляют в отдел полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, Ройзман был главой города — председателем гордумы в 2013–2018 годах. А после начала Россией специальной военной операции на территории бывшей УССР он неоднократно высказывался публично о действиях российской армии и был подвергнут административным штрафам.